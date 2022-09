Schweizer Banken erhalten Anfragen – Ein sicherer Weg, beim Porsche-Börsengang dabei zu sein Die Chancen, an Aktien des Sportwagenbauers zu kommen, stehen schlecht. Doch es gibt einen Trick. Thorsten Riedl

Auf dem Weg an die Börse: Schon Ende September könnten die Aktien von Porsche wieder kotiert werden. Foto: Imago

Inflation, Krieg, Pandemie, Abschwung – allen Widrigkeiten zum Trotz nimmt Porsche Kurs auf die Börse. Die Erstnotiz ist für Ende September, Anfang Oktober angepeilt. Mit einer Bewertung zwischen 60 und 85 Milliarden Euro dürfte der Börsengang der grösste in Europa in der vergangenen Dekade werden. Schweizer Anleger zeigen schon Interesse, bestätigen heimische Broker. Es dürfte aber schwer werden, Porsche-Papiere zum Börsengang ins Depot gebucht zu bekommen. Mit einer Beteiligung an der Porsche-Holding gibt es Alternativen.