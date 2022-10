Rishi Sunaks Herkunft sorgt für Ansprüche – «Ein Sohn Indiens erhebt sich über das Empire» In der früheren Kolonie Grossbritanniens zeigt sich die Freude über den neuen britischen Premier in einem Mix aus Stolz und nationalistischen Forderungen. Doch auch Pakistani sehen Sunak als einen der ihren an. per/nlu

Huldigt dem indischen Gott Krishna: Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murty in einem Hindu-Tempel in Watford.

Die Genugtuung in Indien ist gross: Rishi Sunak, ein Mann mit indischen Wurzeln, regiert die ehemalige Kolonial- und Weltmacht Großbritannien. Wo hat es so was schon mal gegeben? Es ist die Ironie der Geschichte, die nun Indiens Seele streichelt. «Ein Sohn Indiens erhebt sich über das Empire», warf der Sender NDTV als Schlagzeile auf die Bildschirme. Das bringt pathetisch zum Ausdruck, was viele Inder bewegt. Nun zeigt also mal ein Inder den Briten, wo es langgeht.