Städtetipp Winterthur – Ein Sonnenuntergang – schöner als am Meer Sonntagsausflug nach Winterthur, wo die Menschen ihre Stadt besonders lieben – und wo ein besonderes Bäumli lockt. Daniel J. Schüz

Das Bäumli ist Winterthurs beliebtester Aussichtspunkt. Die sonnige Aussichtsterrasse bietet einen Überblick über die Reben des Goldenbergs und über die Stadt. Foto: House of Winterthur

Weiss und fein der Sand, türkis und klar das Meer: Eva ist im Paradies angekommen.

An der Westküste der Seychellen-Insel La Digue gilt die Anse Source d’Argent, die Bucht der silbernen Quelle, als «schönster Strand der Welt». Und golden zerfliesst die Sonne am Horizont im Indischen Ozean.

Vor zwei Monaten, am Tag nach ihrer Trauung in Winterthur, hat für Eva und Matthias von Orelli der Honeymoon begonnen. Sie sitzen auf einem Granitfelsen und schauen aufs Meer hinaus. «Woran denkst du?», will er wissen. «An daheim», antwortet sie. «Ich freu mich, bis wir wieder zu Hause sind. Bim Bäumli z Winti…»