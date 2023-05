Aufgefallen bei GC-Luzern – Ein Spieler kennt die Regeln nicht – und der Goalie vollbringt Wunder Die Grasshoppers schmunzeln nach dem 2:0 über einen Stürmer, der vom Schiedsrichter gestoppt werden muss. Und sie freuen sich über heldenhafte Taten. Ueli Kägi

Wachsen mit Amir Abrashi

Der Jubilar: Amir Abrashi, eingerahmt von GC-Marketingchef Andreas Schmocker (links) und Sportchef Bernt Haas. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Es gibt an diesem Abend wertvollere spielerische Auftritte. Aber keiner hat eine Marke wie er: Amir Abrashi macht am Samstag gegen Luzern seinen 200. Match für GC. Er wird dafür gebührend gefeiert. Live im Stadion vom Publikum. Und mit Videogrüssen von früheren Begleitern wie Nzuzi Bundebele Toko oder alten Helden wie Raimondo Ponte. Nach dem Match steht der 33-Jährige in den Katakomben und wirkt mindestens fünf Zentimeter grösser als seine offiziellen 1,73 Meter, so glücklich ist er über den 2:0-Sieg gegen Luzern, der für ihn das Jubiläum noch viel schöner macht. Abrashi ist «schon stolz» und «unheimlich stolz» auf seine 200 Einsätze für GC, «das ist mein Club, das sind meine Farben». Und vielleicht wächst er bald noch etwas höher, sollten die Grasshoppers am nächsten Sonntag auch noch das Auswärts-Derby gegen den FCZ gewinnen und endgültig um einen Platz in Europa mitspielen.