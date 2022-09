Frau Leutenegger, was macht es mit Ihnen, wenn Sie von so einem Vorfall wie jenem am Bern Ballett hören?

Leider schockiert mich das überhaupt nicht mehr. Das Thema ist seit Jahren omnipräsent, ändern tut sich überhaupt nichts. Wir vom Verband haben 2020 eine Umfrage durchgeführt, bei der herausgekommen ist, dass 79 Prozent der darstellenden Künstlerinnen und Künstler Belästigung oder Machtmissbrauch erlebt haben.