Ticker: Abstimmung Stempelsteuer - Ein Steuererlass für die Wirtschaft stösst auf Gegenwind

Ausgangslage

Gegen die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben ist das Referendum ergriffen worden, weshalb nun darüber abgestimmt wird. Es gibt drei Stempelabgaben, eine davon soll nun gestrichen werden, und zwar die Emissionsabgabe. Sie wird fällig, wenn eine Firma Eigenkapital aufstocken will, weil sie investieren will. Zu diesem Zweck kann das Unternehmen zum Beispiel Aktien herausgeben, um sie an Anleger zu verkaufen. Ein Prozent des Wertes der neuen Aktien muss als Steuer an den Bund gezahlt werden, eben als Emissionsabgabe.

Es gibt jedoch eine Freigrenze: Wer neue Aktien mit einem Volumen von weniger als 1 Millionen Franken ausgibt, muss keine Steuer zahlen. Das Beispiel dazu: Die Firma X will investieren. Sie gibt neue Aktien im Wert von 2,5 Millionen Franken aus. Nun zahlt sie deshalb 15’000 Franken an Emissionsabgabe. Also 2,5 Millionen Franken minus 1 Million Freibetrag und davon 1 Prozent. Heisst auch: Privatpersonen bezahlen keine solche Steuer.

Überblick: Das müssen Sie über die Stempelsteuer wissen

Die Gegner

Die Abschaffung der Stempelsteuer kam im linken Lager gar nicht gut an, deshalb wurde das Referendum ergriffen. Ihre Argumentation geht über die Bekämpfung der Abschaffung der Emissionsabgabe hinaus. Es geht den linken Parteien auch ums Prinzip. Gerade die SP ortet eine Salamitaktik: Steuern fürs Kapital beziehungsweise für Firmen würden abgeschafft oder gesenkt. Dafür müssten wir normalen Steuerzahlenden geradestehen. Deshalb hat die SP bereits ein Referendum zur Abschaffung der Verrechnungssteuer angekündigt, einer Steuerreform, von der ebenfalls Firmen profitieren würden.

Ein Plakat der Gegner. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Gegner monieren zudem, dass von der Abschaffung vor allem Konzerne profitieren würden. Kleine Firmen profitieren von der Freigrenze bis 1 Million Franken. Die geplante Änderung würde nun bedeuten, dass alle Firmen gleichgestellt sind, womit es um mittlere und grosse Betriebe ginge.

Die Befürworter

Auf der anderen Seite argumentieren die Bürgerlichen und der Bundesrat mit einer Stärkung des Steuerstandorts beziehungsweise des Wirtschaftsstandorts. Die Abschaffung soll Firmen entlasten, gerade in Krisenzeiten.

Der Bundesrat spricht von rund 250 Millionen Franken pro Jahr, die weniger eingenommen würden. Die Einnahmen aus der Emissionsabgabe waren in den letzten Jahren relativ volatil. Sie stiegen jeweils, wenn es eine Wirtschaftskrise gab, weil dann mehr Firmen auf neues Eigenkapital angewiesen sind, so die Argumentation des Bundes.

Ein Plakat der Befürworter. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der Bundesrat geht davon aus, dass die verlorenen Steuerfranken über die Jahre kompensiert würden dank der Wachstumsimpulse, welche die Abschaffung auslöst. Allerdings ist dies umstritten.