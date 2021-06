Kambundji hadert trotz Gold – Ein Stolperer – und aus ist der Traum Mujinga Kambundji triumphiert an der Schweizer Meisterschaft in Langenthal über 100 Meter. Aber sie verpasst den angestrebten Landesrekord. Marco Oppliger

Mit Gold nur halbwegs zufrieden: Mujinga Kambundji trat in Langenthal mit grösseren Plänen an. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Sie hat eben Gold gewonnen. Aber es ist ein gequältes Lächeln, das über Mujinga Kambundjis Lippen huscht. Weil sie sich weit mehr vorgenommen hatte.

Die Bernerin ist so gut in Form wie kaum je zuvor. Sie ist fulminant in die Saison gestartet, mit Zeiten nahe an der 11-Sekunden-Marke, und diese liessen die Erwartungen in die Höhe schnellen – auch bei der Athletin. Entsprechend reiste sie mit grossem Selbstvertrauen und grossen Plänen nach Langenthal. Die Bahn im Stadion Hard ist schnell, die Windverhältnisse sind günstig: Alle Zutaten für einen Exploit schienen beisammen. So wie vor drei Jahren, als Kambundji an der Schweizer Meisterschaft in Zofingen Landesrekord lief (10,95).