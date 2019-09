Ein Strafprozess hinter verschlossenen Türen

Ein 50-jähriger Mann soll für zehn Monate unbedingt ins Gefängnis – weil er laut Anklage unter anderem seinen Sohn regelmässig verprügelt haben soll, und weil er seine Ehefrau begleitete, die vor einer Schulklasse die Lehrerin mit dem Tod bedrohte. Der Mann wird vollständig freigesprochen und mit einer Genugtuung von 22'800 Franken nach Hause geschickt.

Der zuständige Einzelrichter am Bezirksgericht Dietikon, Benedikt Hoffmann, hatte die Öffentlichkeit und die akkreditierten Gerichtsberichterstatter zum Schutz des betroffenen Sohnes weder zur Verhandlung noch zur Urteilseröffnung zugelassen. Und damit die in der Bundesverfassung garantierte Justizöffentlichkeit ausgehebelt.

Weil ein Strafurteil aber nicht geheim gehalten werden darf, selbst wenn sehr gewichtige Interessen eines Opfers dafür sprechen würden, musste Hoffmann den Ausgang des Verfahrens per Medienmitteilung öffentlich machen. «Um mitunter sinnentstellenden Kürzungen der Medien» vorzubeugen, publizierte er den Text auch auf seinem persönlichen Linkedin-Profil – bemerkenswerterweise aber nicht auf dem dafür vorgesehenen Platz der Website der Zürcher Gerichte.

Fehlende Begründungen

In den letzten Jahren haben im Kanton Zürich die Gesuche um Ausschluss der Öffentlichkeit von einem Strafprozess stark zugenommen. Wird ein Antrag gutgeheissen, wird in der Regel die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Akkreditierte Medienvertreter werden zugelassen, deren Berichte unter Strafandrohung aber mit teilweise sehr weitgehenden Auflagen eingeschränkt.

Diese Privilegierung der Medien ist im Gesetz vorgesehen. Denn ihnen kommt laut Bundesgericht eine «wichtige Wächterrolle» und «wichtige Brückenfunktion zwischen Justiz und ­Öffentlichkeit» zu. Mit der Anwesenheit der Öffentlichkeit bei einem Strafprozess soll jede Form von Geheim- oder Kabinettsjustiz verhindert werden. Die Justizöffentlichkeit, betont das Bundesgericht seit vielen Jahren, «will für Transparenz der Rechtsprechung sorgen und die Grundlage für das Vertrauen in die Gerichtsbarkeit schaffen».

Wie steht es um die Transparenz der Rechtsprechung, wenn die Öffentlichkeit vom Verfahren komplett ausgeschlossen ist? Ein Transparenz-Check am Beispiel der Medienmitteilung von Einzelrichter Hoffmann:

Dem eingangs erwähnten Mann wurde vorgeworfen, er habe seinen Sohn mehrmals pro Woche geschlagen, ihn auch einmal so gewürgt, dass ihm schwindlig geworden sei und er rote Flecken am Hals gehabt habe. Diese Anklage habe «nicht mit rechtsgenüglicher Sicherheit nachgewiesen werden» können, heisst es in der Mitteilung. Woran der Beweis scheiterte, wird nicht gesagt. Auch die Ehefrau wurde freigesprochen.

Dem Mann wurde ferner vorgeworfen, er habe an seinem Wohnort Waffen ohne Bewilligung besessen und sei mit dem Motorfahrrad gefahren, obwohl ihm schon 1993 der Führerausweis für sämtliche Kategorien auf unbestimmte Zeit entzogen worden war. Laut Mitteilung konnten auch diese Vorwürfe «nicht erhärtet werden»: Freispruch. Woran in diesen Fällen der Beweis scheiterte, bleibt offen.

Nachdem die Kesb eingeschritten und den Sohn fremdplatziert hatte, besuchte das Ehepaar anderntags die Lehrerin ihres Sohnes während laufender Schulstunde. Die Frau drohte der Lehrerin, sie werde sie und deren Tochter töten, sollte ihr der Sohn weggenommen werden.

Hohes Schmerzensgeld

Das Ehepaar musste von der Polizei aus dem Raum geführt werden. Dabei soll der Ehemann der Lehrerin gesagt haben, sie solle die Aussagen seiner Frau ernst nehmen. Wegen dieses offenbar nicht widerlegbaren Verhaltens wurde die Ehefrau wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zu einer bedingten Geldstrafe von 144 Tagessätzen und einer Busse von 1000 Franken verurteilt.

Der Ehemann, der laut Anklage die Drohungen seiner Frau bekräftigte und sich nach Meinung von Fachleuten damit mindestens der Gehilfenschaft schuldig gemacht hat, wurde freigesprochen. Abgesehen vom Hinweis, dass sich auch in diesem Fall der Vorwurf nicht erhärten liess, fehlt im Communiqué dafür jegliche Begründung.

In der Medienmitteilung stechen dagegen vier Passagen in Fettschrift hervor. Diese befassen sich im Wesentlichen mit Medienberichten, die nach den Vorfällen im Schulhaus vor zwei Jahren erschienen waren. Diese hätten die Identität des Ehepaars «unzulänglich geschützt» und sie gleichzeitig «massiv vorverurteilt», kritisiert Hoffmann.

Wegen «einzelner medialer Berichte» reduzierte Einzelrichter Hoffmann die Strafe der Ehefrau um 20 Prozent. Dem Ehemann, der 89 Tage in U-Haft sass, wurde neben der Entschädigung von 200 Franken pro Hafttag wegen der Medienberichte ein Schmerzensgeld von 5000 Franken zugesprochen – ein ungewöhnlicher hoher Betrag, der üblicherweise bei schwerer Körperverletzung angezeigt erscheint. Der Betrag, für dessen Höhe in der Mitteilung jede Begründung fehlt, wurde auch nicht explizit erwähnt.