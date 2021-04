Gründer der Gelateria-di-Berna im Porträt – Ein Stück Italianità an der Zollstrasse An der Zollstrasse wird die dritte Zürcher Gelateria-di-Berna-Filiale eröffnet. Hansmartin Amrein, Gelatiere und Mitbegründer, verrät, was er sich vom neuen Standort erhofft. Und weshalb Zuppa inglese sein Lieblings-Gelato ist. Sara Belgeri

Hansmartin Amreins Lieblings-Gelato? Zuppa inglese! Foto: PD

Hansmartin Amrein spricht in breitestem Bärndütsch. Klar, er ist ja auch einer der Mitbegründer des wohl beliebtesten Berner Gelateria-Exports: der Gelateria di Berna. Es war 2010, als der Gelatiere gemeinsam mit seinen zwei Brüdern und seiner Frau nach einem Gelato-Praktikum in Verona die erste Filiale im Berner Länggassquartier eröffnete. «In einer Grossfamilie», so Amrein, «ist die Chance gross, dass man zusammen etwas auf die Beine stellt.» Nun ziehen die Gelatieri ins Zollhaus ein, wo sie am Wochenende vom 2. bis zum 4. April gemeinsam mit anderen Geschäften die grosse Eröffnung feiern werden.