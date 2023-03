Sweet Home: Einrichten im Ethnolook – Ein Stückchen Welt im Wohnzimmer Stoffe mit Folkloremustern, ein antikes Möbel aus einem anderen Land oder Accessoires, die das Fernweh wecken: Diese Ideen zeigen, wie Sie weltoffener einrichten können. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Wenn Muster auf neue Wege führen

Sinnliches Wohnzimmer voller Farben und edlen, gemusterten Stoffen. Foto über: The Shoot Factory

Ein wichtiges Kulturgut sind Textilien, sie erzählen Geschichten aus ganz unterschiedlichen Ecken der Welt. Jedes Muster entsteht aus ganz bestimmten Traditionen. So sind Stoffe, die ethnische Muster zeigen, viel mehr als blosse Dekoration. Geben Sie Gemustertem Platz in Ihrem Zuhause. Studieren Sie die Geschichten hinter den unterschiedlichen Mustern und freuen Sie sich an der Ausdrucksstärke von solch edlen Vorhängen, Kissen oder Teppichen.