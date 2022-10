Maiden Shanghai im Hotel Five – Ein surrealer Besuch, Rechnung inklusive Das Luxushotel Five, ehemals Atlantis, will die Influencer aus aller Welt anlocken. Kann das funktionieren? Wir haben das chinesische Restaurant besucht. Emil Bischofberger

Ein Viertel Pekingente: 60 Franken sind ein stolzer Preis für diese Portion. Foto: Dominique Meienberg

Das Maiden Shanghai ist das Prunkstück des neuen Five-Hotels am Fuss des Uetlibergs. Die neuen Besitzer wollen Influencer-Chic plus Partystimmung vom Mutterhaus in Dubai nach Zürich bringen. Zielgruppe seien alle, die den Vibe dieser Plattform spürten und Musik liebten, sagte Besitzer Kabir Mulchandani bei der Eröffnung. Was erwarten wir von unserem Besuch im chinesischen Restaurant? Ein aufregender Abend in einer Welt, die nicht die unsere ist.