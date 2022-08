Fussball in der Ukraine – Ein Symbol für den Widerstand Mitten im Krieg hat die nationale Meisterschaft ihren Betrieb wieder aufgenommen – die Spiele in leeren Stadien sollen einem höheren Zweck dienen. Thomas Schifferle

Spieler von Schachtar Donezk beim Aufwärmen vor dem Spiel. Foto: Roman Pilipey (Keystone)

Am frühen Dienstagmorgen erlebte Igor Jovicevic die Normalität in Kiew. Er hörte Sirenen und nochmals Sirenen, die vor möglichen Angriffen der Russen warnten. Und als sie vorbei waren, machte er sich Gedanken über das, was im ukrainischen Leben wieder zur Normalität werden soll.

Jovicevic ist Trainer von Schachtar Donezk, und auch wenn er Kroate ist, redet er so, als wäre er Ukrainer. «Wir spielen Fussball, und gleichzeitig kämpfen wir darum, freie Menschen zu sein», sagt er an diesem Dienstag, der so besonders ist im ukrainischen Fussball. Die Liga nimmt, mitten im Krieg, ihren Betrieb wieder auf.

Schachtar trifft auf Metalist 1925 Charkiw, nicht in Donezk, weil das zu nahe am Kriegsgebiet ist. Spielort ist Kiew, das Nationalstadion, weil die Ukrainer ihren Nationalsport in einer nationalen Institution wiederbeleben wollen. Die Hymne wird gespielt, die Spieler haben alle eine blau-gelbe Flagge um die Schultern gelegt, und auf den 70’000 Plätzen herrscht Leere. Aus Sicherheitsgründen sind nur 30 Journalisten zugelassen.

Auf der Grossleinwand meldet sich Wolodimir Selenksi zu Wort. «Zwei Farben, die wir alle lieben», sagt der Präsident, «wir kümmern uns darum, und wir werden nie andere Farben in unserem Land erlauben. Wir sind immer bereit, unsere Flagge zu verteidigen.»

In der Kiewer Hauptstrasse sind zerstörte russische Panzer ausgestellt, die einen schiessen Selfies, andere hasten vorbei. Und auf Youtube ist das erste Spiel im Nationalstadion live zu sehen, so wie alle Spiele dieser Saison. Der irische Bezahlsender Setanta Sports hat sich für drei Jahre und 16 Millionen Dollar die Rechte an der VBet Liga gesichert. Das ist nicht viel, aber die Clubs können jede Einnahme dringend gebrauchen.

Neun Monate durften sie kein Spiel mehr austragen. Und der Entscheid der Fifa, dass ausländische Spieler den Verein ablösefrei wechseln können, hat sie zusätzlich getroffen. Allein Schachtar beklagt deshalb einen Einnahmeausfall von 50 Millionen Euro für vier seiner Akteure.

Die Hilfe von Selenski

Dass die Stadien leer bleiben müssen, ist nicht die einzige Vorgabe der Regierung. Die Partien müssen auch in der Nähe von Luftschutzbunkern ausgetragen werden. Sollte ein Alarm länger als eine Stunde dauern, können sie verschoben werden. Bei Schachtar gegen Metalist führt ein versehrter Kriegsveteran den Anstoss aus. Am Ende gibt es ein 0:0. Normalerweise wäre das für Schachtar eine Enttäuschung, weil es neben Dynamo Kiew der führende Club der Ukraine ist. An diesem Tag ist das egal.

«Vergesst uns nicht», ist die Botschaft von Trainer Jovicevic, «helft uns, den Krieg zu stoppen und normal zu leben. Wir möchten der Welt zeigen, dass wir eine gute Meisterschaft haben. Bis es so weit ist, müssen wir leiden.» Um solche Botschaften geht es, wenn in der Ukraine wieder Fussball gespielt wird. Selenski ist bereit gewesen, dem Sport zu geben, was er braucht. «Um die Welt wissen zu lassen, dass wir als Land stark und siegessicher sind», erklärt Andri Pawelko, der Präsident des nationalen Fussballverbandes.

Der Fussball wird als Symbol für den Widerstand verstanden, als Symbol für die Hoffnung, dass das Land sich dereinst vom Krieg erholen kann. Pawelko sagt im englischen «Guardian»: «Der Fussball wird ein frischer Wind sein, der die Menschen daran erinnert, wofür wir kämpfen und sterben.» Und in dieser Zeitung findet sich noch so ein Satz, der von Pathos aufgeladen ist: «Wir werden unsere Unbesiegbarkeit in die Geschichte des Weltfussballs einschreiben.»

An den ersten beiden Tagen werden fünf Spiele ausgetragen. Am kommenden Wochenende ist in der 16er-Liga eine Vollrunde angesetzt.

