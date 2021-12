Die GC-Spieler in der Einzelkritik – Ein Team mit vielen Gewinnern – das ist die Halbzeitbilanz der Grasshoppers GC steht nach Saisonhälfte auf Rang 6. Viele der Neuen überzeugten, allen voran ein zurückhaltender Senegalese. Nur dem Aufstiegshelden müssen die letzten Monate wie ein Albtraum vorkommen. Marcel Rohner

Vier der grössten Aufsteiger der Grasshoppers: Georg Margreitter, Christián Herc, Kaly Sène und Hayao Kawabe bejubeln den Ausgleich Margreitters im Derby gegen den FCZ. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Die Gewinner

Kaly Sène (12 Spiele, 8 Tore, 2 Assists)

Neben dem Platz zurückhaltend, auf dem Platz gibt es nur Vollgas: Kaly Sène. Foto: Anna-Tia Buss (Tamedia)

Ein 20-Jähriger, der am letzten Tag des Transferfensters von einem Konkurrenten ausgeliehen wird. Der Wechsel von Kaly Sène zu den Grasshoppers roch erst einmal nach Verzweiflung. Und dann? Was für eine Power, was für ein Tempo! Er steht schon bei acht Toren. Was es dafür brauchte? Viel Vertrauen von Trainer Contini, das ist, was Sène in Basel nie spürte. Denn dieser Senegalese ist sensibel und zurückhaltend, steht er aber auf dem Platz, fällt all das ab.

