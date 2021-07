Die Partystadt Zürich erwacht – Ein Test-Zwischenstopp in Lugano – dann zum Rave auf den Uetliberg Rund 40 Partys gab es dieses Wochenende in Zürich. Die grösste fand auf dem Areal des Hotels Uto Kulm statt, die auch Mailänder anlockte. David Sarasin

Regen? Nebel? An der Naturklang-Party auf dem Uetliberg störte das niemanden. Foto: Urs Jaudas

Als die etwas später ankommenden Gäste vom SZU-Bahnhof durch den Wald zum Uto Kulm spazierten, war die Party schon seit fünf Stunden im Gang. Von weitem schon sahen sie Lichter und hörten Bässe.

Das Erstaunliche an diesem ersten grossen Partywochenende war: Kaum ist das Covid-Zertifikat am Eingang vorgewiesen, kommt einem vieles wieder bekannt vor. Es stellten sich kleine Fragen: Soll man nach links abbiegen zum grossen Dancefloor, vorbei an den Schlangen vor den mobilen WCs? Nach rechts zur kleinen Bühne, wo gerade zwei DJs spielen? Oder erst mal eine Runde durchs Areal drehen und dann vor der Bar anstehen?