Bezirksgericht Zürich – Ein teurer Fenstersturz Wenn zwei sich streiten, bleiben die Kosten nicht selten an der Öffentlichkeit hängen. In einem aktuellen Fall zahlt der Staat für den Streit eines Paares etwa 30’000 Franken. Thomas Hasler

Die 3. Abteilung des Bezirksgerichts stellte eine Fülle von Zweifeln und Widersprüchen fest. Foto: Urs Jaudas

In diesem Fall ist nur eines gewiss: Am 20. September 2020, am frühen Nachmittag, fällt ein 28-jähriger Mann im Zürcher Friesenbergquartier aus einem Fenster etwa drei Meter tief auf eine in den Keller führende Steintreppe. Der Mann bricht sich dabei das rechte Schulterblatt, erleidet Quetschungen und Prellungen an der ganzen rechten Schulterseite.