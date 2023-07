Nachruf auf Tony Bennett – Ein Titan vom Kaliber eines Frank Sinatra Er brachte die Wärme zurück in den Pop: Jetzt ist der Superstar Tony Bennett gestorben. Seine Stimme hinterlässt tiefe Spuren in der Musikgeschichte. Andrian Kreye

Die Leidenschaft für den Jazz verband ihn mit Frank Sinatra: Tony Bennett ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Foto: Georg Hochmuth (Keystone)

Hin und wieder stirbt ein Popstar, der Spuren in der eigenen Biografie hinterlassen hat, die sehr viel tiefer gehen als nur eine hübsche Sommeranekdote. Tony Bennett zum Beispiel, der in den glücklichen Jahren in Brooklyn in den Metzgerläden, den Pastalokalen und Bars der Nachbarschaft so etwas wie der gute Geist von Carroll Gardens war, ein Tröster und Philosoph für einen Alltag, der in dieser Stadt, New York, nie ohne Härten ist. Und für den man eigentlich immer viel zu jung war, auch wenn man heute schon alt ist.