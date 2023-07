Premierenbericht zum Basel Tattoo 2023 – Ein tolles Konzert und dieses Mal ganz ohne Drill Die Schweizer Rekruten und die Neuseeländer sind top und die Höhepunkte der Show. Bei den Omanis fallen die unruhigen Pferde auf, bei den Ukrainern der Schneid und bei den Tänzerinnen die Choreo. Markus Wüest

Der «Lällekönig» für einmal im Kleinbasel: The New Zealand Army Band am Basel Tattoo 2023. Foto: Dominik Plüss

Mit Hellseherei hat das nichts zu tun. Wenn die Highland-Tänzerinnen eine riesige Schweizer Fahne stramm ziehen, wenn die Schotten gleich zu Beginn des Tattoo die Schweizer Nationalhymne spielen, wenn das Publikum vom Speaker gebeten wird, sich zu erheben, und wenn dann ein paar Takte verschleppt werden, wird dies wohl auf den Moment hinzielen, in dem die Patrouille Suisse mit ihren sechs Kampfjets von Westen her kommend über die Arena donnert. Stimmt. Ein Hühnerhautmoment. (Den zweiten, leicht abgewinkelten Überflug hat der Berichterstatter leider nicht auf Video festgehalten…)

Ein Hühnerhautmoment. Video: Markus Wüest

Somit war das Basel Tattoo 2023 gestern um Punkt 21.30 Uhr eröffnet. Und das ist der Moment um darauf hinzuweisen: Die Patrouille Suisse macht das nun nicht jeden Abend während der Tattoo-Tage. Schade.

Doch wer bereits im Besitz eines Tickets ist oder sich den Besuch noch überlegt: Grämen Sie sich nicht! Die Show ist auch ohne diesen Hühnerhautmoment sehenswert, kurzweilig und unterhaltend. Nur kommt sie dieses Jahr gänzlich ohne norwegische Drillspezialisten oder amerikanische Präzisionswaffenwerfer (wie 2022) aus. Stattdessen haben Regisseur Erik Julliard und sein Team 2023 mehr Gewicht auf Musik gelegt. Und eher auf Leichtigkeit gesetzt statt auf militärische Strenge.

Könnte es sein, dass das Rekrutenspiel der Schweizer Militärmusik schon mal das Top Secret Drum Corps gesehen hat? Foto: Dominik Plüss

Dafür stehen vor allem zwei Nummern des Programms: Die New Zealand Army Band und das Rekrutenspiel der Schweizer Militärmusik. Beiden gemein ist eine Lockerheit und Verspieltheit, kombiniert mit musikalisch einwandfreiem, ja originellem Vortrag. Also nicht bloss zentimetergenaues Marschieren in gerader Linie und dann rechtsumgekehrt auf Kommando, sondern durchbrochene Strenge, viel Dynamik, fast schon ein Hauch Improvisation und vor allem auch Witz.

Zunge raus!

Von den Neuseeländern weiss der regelmässige Tattoo-Besucher (und die Besucherin selbstverständlich ebenfalls), dass die das können. Da leisten sich gar vier Uniformierte den Gag und ahmen bockende Rösslein nach. Oder der Chef himself streckt (wie das Foto beweist) die Zunge raus, wenn es um den Haka-Tanz der Maori geht… Wohl nicht umsonst ist der Auftritt der von weitest her Angereisten der Abschluss des regulären Programms unmittelbar vor dem Finale. Das fegt.

Richtige Feger sind aber auch die Schweizer Rekruten. Wobei in diesem Fall, streng genommen, geschummelt wird. Denn die RS haben diese jungen Männer hinter sich. Sie leisten in Basel ihren ersten WK (Wiederholungskurs; muss man in dieser Stadt vielleicht erklären …) Und stellen unter Beweis, dass die 18 Wochen Ausbildung etwas gebracht haben.

Ein cooler, rassiger Auftritt. Das Schwergewicht dieser Band liegt auf den Blechblasinstrumenten. Und wenn fünf der jungen Männer solieren, sieht und hört man, was sie können. Nicht minder eindrücklich ist das getrommelte Intermezzo auf Plastiktonnen. Da Julliard bestimmt jederzeit weiss, was seine musikalischen Gäste bieten, muss die Armee sich nun nicht vor einer Klage wegen Plagiats fürchten. Aber das erinnert zweifelsfrei an ein paar Ideen des Top Secret Drum Corps, was die Jungs da aufführen. Müssen wohl mal ein Video oder so gesehen haben. Prädikat: Super.

Sie fängt das Publikum auf ihre Art ein: Teil der Show der «Banda Monumental de Mexico». Foto: Dominik Plüss

Für Kurzweil, Mitsing-Gelegenheit und Farbe sorgen die Mexikaner. Die Banda Monumental de Mexico ist vif, schnell, südländisch und fesselt. Auch wenn die eine Frau bloss gekonnt das Lasso schwingt, ohne letztlich jemanden einzufangen. Mit «Oye como va» von Santana geht es los. Und das heisst ja nichts anderes als «hey, wie gehts?» Gut.

Zur Abteilung Exotik gehört auch der Auftritt der berittenen, kombinierten Bands der königlichen Kavallerie und der königlichen Garde aus dem Oman. Beeindruckend, wie diese Frauen – und ein paar Männer – ihre Pferde kontrollieren, während sie auf deren Rücken musizieren. Und doch schleicht sich ein leichtes Unbehagen ein, weil zwei der drei Pferde, die quasi den Vortrab machen, sichtlich nervös sind. So viel Zeit, Engagement und Verhandlungsgeschick hinter diesem Auftritt auch stecken mag: Ein Höhepunkt ist es nicht.

Die temporeichen Ukrainer

Runden und schliessen wir das Ganze mit ein paar kurzen Bemerkungen ab: Die Lucerne Marching Band (Teil der Feldmusik Luzern) bietet eine tolle Auswahl an Songs, aber, sorry, liebe Innerschweizer, das Tempo könnte man etwas variieren. Nehmt euch ein Beispiel an der Brass Band of the 194th Ponton Bridge aus der Ukraine. Die sind in Basel, obwohl in ihrem Land Krieg herrscht und machen nie auf sentimental. Im Gegenteil: Sie zeigen Tempo, Schneid, Cleverness und Gewieftheit. Passend zu ihren Kameraden an der Front? Der Gedanke scheint nicht abwegig.

Gäste aus der Ukraine: Brass Band of the 194th Pontoon Bridge. Video: Dominik Plüss.

Musik auf dem Rücken der Pferde: Die Gäste aus dem Oman. Video: Dominik Plüss

Die Canadiana Celtic Highland Dancers – Kanada ist ein wiederkehrendes Thema der Show – sind klasse. Die gute Choreografie zeichnet diesen Programmteil aus. Und schliesslich noch die Band der königlichen Regiments aus Schottland, verstärkt mit Dudelsackspielern: Sie stimmen eher wehmütige Klänge an. Erinnern unter anderem an die vielen Gefallenen in ihren Reihen bei der Schlacht um Saint-Valery-en-Caux im Juni 1940.

Fazit: Eine tolle Show mit toller Musikauswahl. Wieder einmal aus voller Kehle «Hey Jude» mitsingen dürfen: Schön. Ganz generell: Kaum Marschmusik und viel Modernes. Der Lone Piper macht den Abschluss. Comme toujours.

Zum Schluss für alle, die es verpasst haben, noch einmal: Die Patrouille Suisse über Basel. Video: Dominik Plüss

