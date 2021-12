BSA Gold Star 650 – Ein unerwartetes Comeback Anfang der 70er-Jahre stellte die legendäre britische Motorradschmiede BSA die Produktion ein. Dank indischem Geld gibt es jetzt ein Comeback.

Sieht alt aus, ist aber neu: Die BSA Gold Star 650. Fotos: BSA Die neue BSA Gold Star 650 könnte man durchaus für ein Modell aus den 1960er-Jahren halten. Der grosse Kühler vor dem Motor weist auf die moderne Flüssigkühlung des Einzylinders hin. 1 / 6

Der indische Mischkonzern Mahindra hat die britische Motorradmarke BSA wiederbelebt und mit der Gold Star 650 gleich ein erstes Modell vorgestellt. Anfang Dezember feierte das komplett neu entwickelte Naked Bike auf der Motorcycle Live in Birmingham Premiere.

Optisch knüpft die neue Gold Star nahtlos an die Tradition der BSA-Modelle aus den 50er- und 60er-Jahren an. Tragendes Element ist ein Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, in dessen Zentrum ein betagt wirkender Einzylinder steckt, den Mahindra in Kooperation mit der TU Graz mit zeitgemässer Technik wie Doppelzündung, Vierventiltechnik und Flüssigkühlung versehen hat. Nach Angaben von BSA soll das Aggregat die neuesten Emissionsnormen erfüllen, dazu dürfte auch Euro 5 gehören. Der 650er mobilisiert 34 kW/46 PS und 55 Newtonmeter Drehmoment, die per 5-Gang-Getriebe und Kette ans Hinterrad geleitet werden.