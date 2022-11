Von Kopf bis Fuss: Gendermedizin – Ein ungesunder Lebensstil macht Männer schneller krank als Frauen Eine zuckerhaltige Ernährung, kombiniert mit wenig Bewegung, ist für unsere Gesundheit nie gut. Eine neue Studie legt nahe, dass Frauen diesen Lebensstil aber besser wegstecken. Silvia Aeschbach

Bis zu sechs Softdrinks pro Tag tranken die Studienteilnehmenden: Der veränderte Lebensstil hatte vor allem Männer Folgen. Foto: Getty Images

Dass die Kombinationen zwischen zu viel Zucker zu sich nehmen und sich wenig bewegen nicht gerade gesundheitsfördernd ist, wissen wir auch ohne wissenschaftliche Studien. Doch was eine neue Studie zu diesem Thema jetzt aufzeigt, ist sehr interessant. Zum einen stellten die Forscher von der University of Missouri School of Medicine in Columbia im US-Bundesstaat Missouri zum ersten Mal fest, dass sich ein solch ungesunder Lebensstil schon nach kürzester Zeit negativ auswirken kann. Es braucht also nicht einen jahrelangen Raubbau am Körper, bis sich gesundheitsschädliche Folgen zeigen.