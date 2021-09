Neue Musik aus Bern – Ein ungleiches Duo Der Berner Rapper Baze und der Jazzmusiker Fabian M. Mueller machen schon lange gemeinsam Musik. Jetzt haben sie ihre Zusammenarbeit mit einem Debütalbum erneut besiegelt. Sara Belgeri

Kraake: Das sind Fabian M. Mueller und Baze alias Basil Anliker (r.). Foto: Jonas Moser

Was entsteht, wenn ein Rap-Urgestein und ein Jazzpianist zusammenspannen? Genregrenzen werden überschritten. Mehrfach. Bei Baze alias Basil Anliker und Fabian F. Mueller hört sich das allerdings so an, als hätten sie nie etwas anderes getan.

Es ist schliesslich auch nicht das erste Mal, dass der Berner Rapper mit dem St. Galler Pianisten und Komponisten gemeinsam Musik macht. Schon 2017 steuerte Mueller seine Kompositionen zum Album «Bruchstück» bei. Anschliessend tourten die Musiker gemeinsam durchs Land.

Unter dem Namen «Kraake» veröffentlichen Baze und Mueller jetzt ihr Debütalbum. Entstanden ist dieses in den Bündner Bergen, wohin die Musiker sich zurückgezogen hatten, um zu texten und zu komponieren. Vielleicht war es die Berglandschaft – schön, aber auch karg – die die beiden beeinflusste, denn es sind oft düstere Bilder, die beim Hören der zehn Songs aufkommen.