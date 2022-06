Neue Sportart in Zürich – Ein Urban-Golf-Parcours für Zürich-West Abschlag mitten im Escher-Wyss-Quartier: Das ist von Mitte Juni bis Ende Oktober für angehende und erfahrene Golfspielende möglich.

Wieso nicht mal zum Golfspielen nach Zürich-West? Ab 19. Juni startet ein Urban-Golf-Pilotprojekt. Bild: PD

Das Sportamt der Stadt Zürich testet von 19. Juni bis 30. Oktober ein Urban-Golf-Angebot. Auf einem Parcours mit neun Bahnen können sich alle an dieser Sportart versuchen. Alles, was es dazu braucht, ist eine Anmeldung im Sportzentrum Josef, wo man die Sportgeräte kostenlos ausleihen kann. Danach lässt sich der Parcours von den Spielerinnen und Spielern selbstständig absolvieren, teilt das Sportamt am Dienstag mit.

Anders als beim herkömmlichen Golf wird dabei mit einem weicheren und leichteren Ball gespielt – und nach folgenden Spielregeln:



Das Spiel mit Ball und Schläger findet auf öffentlichem Gelände statt.

Falls eine Bahn gerade nicht bespielt werden kann – beispielsweise wenn sie zu stark frequentiert ist –, muss man sie auslassen und eine andere zweimal spielen.

Jeder Schlag zählt als Punkt. Hat der Ball nach 10 Punkten das Ziel nicht erreicht, ist ein Zusatzpunkt anzurechnen.

Liegt ein Ball unspielbar an oder in einem Hindernis, darf er so hingelegt werden, dass er wieder spielbar ist. Dafür gibt es allerdings einen Strafpunkt.

Geht ein Ball während des Spiels verloren, kann vom Ort des letzten Schlages mit einem Ersatzball weiterge­spielt werden. Auch dafür gibt es einen Strafpunkt.

Das Spiel an einer Bahn ist beendet, wenn das Ziel getroffen wurde oder bereits 10 Schläge gemacht wurden.

Da Urban Golf im öffentlichen Raum gespielt wird, gilt ein besonderer Verhaltenskodex. So muss man auf andere Personen Rücksicht nehmen und gefährliche Situationen vermeiden. Auch Abschläge in eine Richtung, in der sich Menschen aufhalten, sind aus Sicherheitsgründen untersagt.

Hier ist immer Rücksichtnahme geboten: Ein Urban-Golf-Spieler in Zürich. Bild: PD

Der Parcours ist von Montag bis Freitag zwischen 16.30 und 22 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr offen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können das Angebot nur in Begleitung eines Erwachsenen nutzen.

