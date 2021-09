Demo zur Zürcher Veloförderung – Ein Velotross rollt über Hardbrücke und Bellevue Beim «Ride for your Rights» demonstrieren am Mittwoch die Zürcher Zweiradfahrer und rufen damit die Stadt zu mehr Initiative in Sachen Veloförderung auf. Emil Bischofberger

Velos in verschiedenen Formen und Farben, so weit das Auge reicht: Rund 5’000 Menschen rollen am Mittwochabend auf ihren Rädern durch Zürich. Ela Celik

Normalerweise rollen Zürichs Velofahrer zum Feierabend vom Zentrum in Richtung der Quartiere. Am Mittwochabend ist das anders: Wer nicht sowieso schon in der Innenstadt ist, fährt mit den aus jedem Kreis organisierten Sternfahrten zum Helvetiaplatz. Im Kreis 4 versammeln sich alle Zweiradfahrer für den «Ride for your Rights», mit dem der autofreie Tag weltweit zelebriert wird.

Immer mehr Zweiradfahrer erreichen den Helvetiaplatz. Anschliessend gehts für den «Ride for your Rights» in Richtung Hardbrücke weiter. Ela Celik

In Zürich ist es aber mehr als nur eine Feier des Velos: Die Velofahrerinnen und Velofahrer wollen, wie der Name der Demonstration schon sagt, ihre Rechte als Verkehrsteilnehmer aktiv einfordern. Das Organisationskomitee der Demo, unterstützt von fast allen linken und velofreundlichen Organisationen, fordert dabei vom Zürcher Stadtrat unter anderem: Pop-up-Velowege (Routenvorschläge inklusive), autofreie Velorouten in allen Quartieren sowie ein Bekenntnis von Stadtpräsidentin Corinne Mauch zu Zürich als Velostadt. «Das Dossier Velo muss Sache der Chefin werden», so die konkrete Forderung.