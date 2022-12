WM-Spiel Schweiz gegen Portugal – An den Tischen im Kreis 4 ist es ruhig geworden Im Piccolo Giardino nahe der Langstrasse versammeln sich Zürcher Fans der Schweizer Nationalmannschaft. Der Abend hat nicht gut angefangen. Und geht gleich so weiter. UPDATE FOLGT

Die Vorfreude auf das Spiel hält sich im Piccolo Giardino in Grenzen. Foto: Sabina Bobst

Die Stimmung war schon deutlich ausgelassener an einem Fussballabend im Piccolo Giardino im Zürcher Kreis 4. Nachdem das Schweizer Männerfussball-Team in Rückstand geraden ist, bleibt es an fast allen Tischen ruhig. Ein paar der anwesenden Fussballfans sprechen über die immer teureren Wohnungen in der Stadt. Der Rest kaut Vegiburger, trinkt Bier und schaut konzentriert auf die Bildschirme, die das Spiel in Katar zeigen.

Ab und zu hört man ein «Uuh». Beim zweiten Verlusttor entfährt den meisten Anwesenden ein frustriertes, gedehntes «Ah». Langsam werden Fussballgefühle spürbar, eher die negativen allerdings.

Ein erfahrener Fan erkennt historische Parallelen: «Erinnert mich stark an die WM 1994. Euphorisches 4:1 gegen Rumänien, dann der Absacker gegen Spanien 0:3.»

Gehupe, aber nicht von Schweizer Seite

Der Abend hat bereits verhalten angefangen. Rund um die Zürcher Langstrasse wird vor acht Uhr zwar bereits gehupt. So laut, dass man im Piccolo Giardino den Fernsehkommentator nicht mehr versteht. Bei den Lärmversursachenden handelt es sich aber eher um Fans der marokkanischen Nationalmannschaft als solche des Schweizer Teams.

Diese sitzen kurz vor der dem Spiel gespannt vor dem Fernseher. Wobei sich der Ansturm auf die klassischen Fussballbeizen in Grenzen hat. Das Piccolo Giardino im Kreis 4 wäre im Sommer zum Bersten voll, drinnen und draussen, auf dem kleinen Vorplatz. An diesem Achtelfinal-Dienstagabend wirkt es vergleichsweise schlecht besucht. Kurz vor Spielbeginn gibt es noch freie Plätze.

Die Nationalhymne singt niemand mit, Fanartikel sind kaum zu sehen. Auf den bedachten, aber offenen Gartenplätzen wird auch nicht geklatscht. Zu kalt fühlen sich die Hände an diesem frischen Winterabend. Während der Frauen-WM im Sommer habe mehr Ausgelassenheit geherrscht, erzählt ein regelmässiger Gast.

Ob es heute wieder für eine grosse Strassenparty reicht wie letzten Freitag, ist derzeit ziemlich fraglich.

