Daniel Craig und «No Time to Die» – Ein wahrer Held Daniel Craig ist der wichtigste Bond-Darsteller in der Geschichte der Agenten-Saga. Das steht schon vor der Premiere von «No Time to Die» fest. Aber weshalb bloss hat er so selten Spass im Bett? Michael Marti

Der bislang einzige Bond-Darsteller, der sich mit gutem Gewissen Schauspieler nennen darf: Daniel Craig als 007 mit Ana de Armas als Paloma in «No Time to Die».

Für einen Mann, der mit einem Auftritt in der Badehose von sich reden machte, hat er es weit gebracht. Mit Muskeln, als wäre er auf Steroiden, mit Schwimmshorts von La Perla stieg er aus den Meereswellen, und kaum war das Schwimmzeug trocken und «Casino Royale» uraufgeführt, galt die Szene als ikonisch und der Badehose-Held zierte die Titelseiten der Weltpresse.

Nur einer mag die Szene aus dem 21. Bond-Film, 2006 in den Kinos, bis heute nicht. «Ich habe damals geschworen, dass ich die nie wieder anziehe», sagte Daniel Craig unlängst in einem Interview. Tatsächlich schreitet ein Mann in Badehose immer auf einen schmalen Grat zwischen Coolness und Lächerlichkeit – wirklich Grund, sich zu beklagen, hat der 53-jährige Brite indessen nicht.