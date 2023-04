Martin Tillmans Liveshow in Zürich – Ein Weltstar ist zurückgekehrt Der Zürcher Cellist und Komponist stand schon mit Elton John auf der Bühne und arbeitete jahrzehntelang mit Hans Zimmer. Anfang Mai feiert seine Show im Theater 11 Weltpremiere. Zoé Richardet

Martin Tillman mit seinem heiss geliebten Elektrocello. Foto: Nora Nussbaumer

Martin Tillman öffnet seine Wohnungstür in Zollikon, bietet einen Kaffee an und führt daraufhin durch seine Wohnung. «Ich sage immer: Man soll die Tür ganz öffnen, um Menschen in sein Leben einzuladen», sagt der Cellist und Komponist, der bereits geschätzte hundert Soundtracks geschrieben und aufgenommen hat und mit Grössen der Pop- und Rockmusik die Bühne teilte. Der 58-Jährige zeigt seinen «Piano»-Raum und das Schlafzimmer Nummer eins mit einer simulierten Bühne inklusive Scheinwerfer, in dem er aktuell für seine erste Liveshow «Superhuman» probt – sie wird in Zürich Weltpremiere feiern. Im Schlafzimmer Nummer zwei gibts das Computer-Set-up des Musikers und eine Martin-Tillman-Plastikpuppe zu sehen.