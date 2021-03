Es fallen wichtige Entscheide

Die Überbauung an der Frauenfelderstrasse in Oberwinterthur muss ersetzt werden. Der Gestaltungsplan dafür, der erschwingliche Wohnung vorsieht, ist im Grundsatz unbestritten. Im Quartier Schooren aber befürchtet man massiven Mehrverkehr.

Um eine Kulturlandinitiative und eine umstrittene Strasse geht es in Uster, in Schlieren wird über die Begegnungszone beim Bahnhof abgestimmt, in Richterswil über eine Seeufergestaltung, in Männedorf um eine Projekt der Stiftung Seniorenwohnung.

Auffällig viele Sportanlagen stehen zur Diskussion: In Bauma geht es um die Sanierung des Hallenbads, in Fehraltorf um die Mehrzweckhalle, in Schwerzenbach um die Tennisanlage und in Wangen-Brüttisellen und Dübendorf um die Sportanlage Dürrbach.

Am linken Seeufer wird ungewöhnlich heftig Wahlkampf um Ämter betrieben, die sonst weniger umstritten sind: bei der Bezirks-Statthalterwahl und in Wädenswil wird die bisherige Friedensrichterin bedrängt.