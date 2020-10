Klarer ZSC-Sieg – Ein Wochenende mit sechs Punkten und nur einem Gegentor Die ZSC Lions sind in Biel erneut sehr opportunistisch und gewinnen dank sehr guter Chancenauswertung 5:1. Ludovic Waeber feiert beinahe seinen zweiten Shutout in Serie. Kristian Kapp

Viel Abwehrarbeit, ein Gegentor: ZSC-Verteidiger Patrick Geering versperrt Biels Jason Fuchs den Passweg zu David Ullström. Foto: Estelle Vagne (freshfocus)

Was passiert, wenn mit Biel und den ZSC Lions zwei Teams aufeinander treffen, bei denen das permanente Aktivieren der Verteidiger in den Angriff quasi in der DNA steckt? Zum Beispiel, dass zunächst Patrick Geering zu einer guten Chance im Slot kommt und im Gegenzug dann Biels Yannick Rathgeb zuvorderst angreift. Vor allem geht es aber hin und her und hin und her und hin und her. Die beiden Teams sorgten in der Startphase für ein horrendes Tempo ohne Verschnaufpause – aber auch ohne Tore. Der bislang durchwegs überzeugende, eigentlich als Ersatzgoalie vorgesehene Ludovic Waeber durfte erneut spielen und meisterte ein paar chaotische Szenen vor seinem Tor. Die Zürcher hingegen waren bei ihren Angriffe zunächst zu wenig konsequent und brachten den Puck kaum mal aufs Tor.

Drei ZSC-Strafen hintereinander verschoben das Momentum klar auf die Bieler Seite, es war aber der Zürcher Axel Simic, der kurz vor der ersten Pause die Lions im Powerplay 1:0 in Führung schoss. Die ZSC Lions waren im Boxplay zuvor wie bislang fast immer in dieser Saison: Aggressiv, angriffig und vor allem effizient, sie überstanden auch 43 Sekunden doppelte Unterzahl schadlos.

Die Besten des ZSC Infos einblenden ★★★ Ludovic Waeber

Der Goalie zeigt wieder eine überzeugende Leistung, hat auch das Glück des Tüchtigen, holt sich um ein Haar seinen zweiten Shutout hintereinander. ★★ Patrick Geering

Der Captain ist an allen Fronten präsent, beweist einmal mehr seine gute Frühform der Saison. ★ Maxim Noreau

Ähnliches gilt für den Kanadier in der ZSC-Abwehr. Ankurbler des Spiels von hinten, gefährlicher Weitschütze und Unruhestifter in der Offensivzone.

Simic spulte zum wiederholten Mal in dieser Saison sein spezielles Programm runter: Bei 5-gegen-5-Hockey nur 13. Stürmer, dafür allerdings Stammkraft im ansonsten mit «grossen» Namen besetzten 2. Powerplay der Lions. Dieses wird von Headcoach Rikard Grönborg allerdings, was die Eiszeit angeht, exakt «gleichberechtigt» eingesetzt wird wie die noch etwas prominenter besetzte erste Formation mit Sven Andrighetto, Garrett Roe, Pettersson, Noreau und Chris Baltisberger.

Am Ende ein viel zu hoher Sieg

Der EHC Biel fühlte sich zurecht schlecht bedient mit diesem Rückstand, griff auch im Mitteldrittel ungehemmt an, schoss da 18 Mal auf Waeber und lag nach 40 Minuten dennoch 0:2 zurück: Chris Baltisberger erzielte ein typisches Chris-Baltisberger-Tor, er stocherte nach einem Abpraller den Puck ins Tor.

Im Schlussdrittel verteidigte der ZSC den Vorsprung zunächst mehr schlecht denn recht, liess gegen immer verzweifelter angreifende Bieler viele gute Chancen zu. Mal parierte Waeber grossartig, mal hatte er das Glück des Tüchtigen, am Ende feierte er nach dem 3:0 gegen Bern fast seinen zweiten Shutout, es wurde erst 104 Sekunden vor Ende durch Fabio Hofer verhindert. Zuvor traf Justin Sigrist traf beim ersten ZSC-Angriff zum 3:0, Dominik Diem und Marcus Krüger erhöhten gar auf 5:0 – das war brutal für Biel. Doch das Resultat widerspiegelte aus Zürcher Sicht eben auch die bislang fast durchwegs opportunistischen Auftritte der Lions.