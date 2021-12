Kolumne Nina Kunz - Ein Wort, das es eigentlich gar nicht geben sollte

Vor einigen Wochen habe ich ein neues Wort gelernt, das mir ein bisschen das Herz bricht. Es heisst: Solastalgie.

Darunter versteht man, wenn ich alles richtig begriffen habe, eine Art Heimweh nach einem Ort, der so stark verändert oder zerstört wurde, dass man ihn nicht mehr wiedererkennt.

Geprägt wurde der Begriff in den frühen Nullerjahren vom Umweltphilosophen Glenn Albrecht, der in dieser Zeit in der Nähe des Hunter Valley lebte – einer Region in Australien, die durch den Kohletagbau massiv verunstaltet worden war. Für seine Forschung sprach er damals viel mit den Leuten, die direkt im Gebiet lebten, und stellte fest, dass sie alle von einem diffusen Verlustschmerz sprachen, den sie aber nicht weiter erklären konnten.