Ungewöhnliches Kunstwerk in Zürich – Ein Würfel aus 186 Kilo Gold steht einfach so in der Stadt Am Donnerstag macht das Kunstwerk «Castello Cube» auf der Zürcher Rathausbrücke halt. Es besteht aus Material im Wert von über 12 Millionen Franken. Wer und was steckt dahinter? Claudia Schmid

Gross, klobig, teuer – und Kunst? Im Februar stand der Würfel im Central Park in New York. Foto: Sandra Mika

Als der «Castello Cube» im April in Venedig während der Biennale-Kunstausstellung präsentiert wurde und dort auf den Pflastersteinen stand, berührten Kinder vorsichtig seine Oberfläche. Erwachsene machten davor Selfies und kamen mit Künstler Niclas Castello ins Gespräch. Er ist der Schöpfer des Würfels, der etwa so hoch wie ein Hocker ist. Seit Februar reist der Kubus um die Welt, nun steht er am Donnerstag von 6 bis 20 Uhr auf der Zürcher Rathausbrücke. «Bisher hat noch niemand eine so grosse Menge Gold in einem Kunstwerk verarbeitet», sagt Castello.