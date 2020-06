Bisher schien es, als ob der britische Premier es auf einen Brexit ohne Abkommen mit der EU abgesehen habe. Nun wurde ein erster Kompromissvorschlag lanciert. Foto: Wiktor Szymanowicz (Barcroft Media, Getty Images)

Boris Johnson arbeitete als Journalist einst beim «Daily Telegraph» und für die Zeitschrift «Spectator». Kein Wunder, dass er als Premierminister noch immer eine gewisse Zuneigung zu beiden Blättern empfindet. Diese äussert sich immer dann, wenn Downing Street entweder Exklusives zu verkünden hat oder erst einmal testen möchte, wie eine Idee in der Öffentlichkeit ankommt. Irgendjemand aus Johnsons Umfeld taucht dann als «Quelle» in einem Artikel auf, manchmal braucht es aber nicht mal das, um zu wissen, woher die Geschichte kommt.

In der aktuellen Ausgabe des «Spectator» findet sich nun ein Vorschlag, der die Brexit-Verhandlungen entscheidend verändern könnte. Von einem «Angebot» der britischen Regierung ist die Rede, das einen «möglichen Kompromiss» in den Gesprächen mit Brüssel eröffne. Bei dem Vorschlag geht es um einen der Knackpunkte in den Gesprächen zwischen der EU und Grossbritannien: das sogenannte Level Playing Field, also die Frage, wie sich der Wettbewerb zwischen Unternehmen fair gestalten lässt. Beide Seiten sind sich im Grundsatz darüber einig, dass es nach der Brexit-Übergangsphase von 2021 keine Zölle geben soll.

Beide Seiten hätten damit eine gesichtswahrende Lösung erreicht – und Zölle fürs Erste verhindert.

Und in der Tat: Die Idee, dass Grossbritannien das Recht erhält, sich künftig von den EU-Wettbewerbsregeln zu lösen, hat etwas. Für diesen Fall soll Brüssel im Gegenzug das Recht bekommen, Zölle auf britische Produkte zu verhängen. Beide Seiten hätten damit eine gesichtswahrende Lösung erreicht – und Zölle fürs Erste verhindert.

So könnten beide Seiten zu Recht behaupten, dass sie sich in den Verhandlungen durchgesetzt hätten. Brüssel könnte sagen, dass Grossbritannien sich an die fairen Wettbewerbsregeln der EU hält – und wenn es das nicht tut, die Option von Vergeltungszöllen besteht. Das Vereinigte Königreich könnte wiederum sagen, dass es als souveräne Nation allein darüber bestimmt, an welche Regeln es sich hält.

Die EU sollte diese Idee als Ausgangspunkt für die nächste Verhandlungsrunde nehmen. Vorausgesetzt, die britische Regierung unterbreitet diesen Vorschlag ganz offiziell.