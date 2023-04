«Apropos» – der tägliche Podcast – Ein Zürcher Bier verschwindet – und lebt in England weiter Das Hürlimann-Bier war früher im Zürcher Stadtleben überall. Heute hat es nur noch eine Handvoll hartnäckiger Fans. Über das Verschwinden einer Marke und die Veränderung der Schweizer Bierkultur. Mirja Gabathuler als Host Tim Wirth als Gast Sophie Ambühl als Produzentin

Lang hingen in Zürich vor zahlreichen Beizen und Restaurants rot-weisse Schilder. Wer eine Stange bestellte, trank danach oft ein Hürlimann – gebraut in der Stadt Zürich.

Dann wurde Hürlimann vor knapp 30 Jahren an Feldschlösschen verkauft. Und vor 20 Jahren an den internationalen Carlsberg-Konzern. Das Zürcher Traditionsbier kommt heute aus dem Aargau und in die ehemalige Brauerei ist ein Spa eingezogen.

Die Marke Hürlimann ist verblasst und verschwindet mehr und mehr aus der Gastronomie. Gleichzeitig lebt das Hürlimann – oder «Hörlimään» – in Pubs in England weiter. Redaktor Tim Wirth hat die Geschichte des Hürlimann-Biers nachgezeichnet und spricht im Podcast «Apropos» darüber, was sie über die Schweizer Bierkultur aussagt. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

