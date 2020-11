Grösstes Pop-up der Schweiz – Ein Zürcher Gastroprojekt mitten in der Krise Am Freitag eröffnet im Leuenhof-Gebäude beim Paradeplatz ein temporäres Restaurant. Auch Kunst spielt eine Rolle. Eine Vorab-Besichtigung. Claudia Schmid

In der prunkvollen Ex-Schalterhalle der Bank Leu entsteht ein Ort zum Dinieren. Foto: Anna-Tia Buss

In Europa sind die meisten Restaurants geschlossen – und in Zürich wird am Freitag das flächenmässig grösste Gastronomieprojekt des Jahres eröffnet. Die ehemalige Bankschalterhalle im Leuenhof-Gebäude an der Bahn­hof­strasse nahe dem Paradeplatz wird zu neuem Leben erweckt. Das Haus ist im Besitz der Privatbank Pictet. Da es momentan nicht vermietet ist, wird es nun temporär bespielt.

Bis Mitte Februar 2021 wollen die bekannten Gastronomen Valentin Diem und Nenad Mlinarevic (Neue Taverne, Bauernschänke) den Leuenhof mit Kulinarik und Barkultur, aber auch mit Kunst inszenieren. So zeigen vier Schweizer Galerien, darunter Mai 36 aus Zürich oder Weiss Falk aus Basel, Werke. Im Innenhof kann man Glühwein trinken und Tannenbäume bewundern. Sogar zwei gefrorene Felder stehen bereit, auf denen man Eisstockschiessen kann.