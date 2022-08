Wie die Rammbockräuber – Einbrecher rauben teure Velos in Geroldswil Zuerst stahlen die Diebe ein Auto, dann Zweiräder. Teure – im Wert von rund 40’000 Franken.

Die Kantonspolizei konnte die Täter vor Ort nicht fassen. (Symbolbild) KEYSTONE/GAETAN BALLY

In einem Fachgeschäft in Geroldswil haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch Fahrräder im Wert von über 40'000 Franken gestohlen. Sie gingen nach Art der Rammbockräuber vor.

Die Täter rammten die Eingangstüre mit einem Auto und konnten so in das Geschäft einsteigen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Das Auto hatten sie zuvor gestohlen. Die Polizei fand es später in Regensdorf.

mcp/SDA

