Besuch in der Zürcher Wasserkirche – Eine 14 Meter lange Weihnachtskrippe Hanny Roduner braucht die ganze Länge der Wasserkirche, um mit ihren Figuren die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Und sie klagt immer noch über Platznot. Hélène Arnet

Ein römischer Soldat stört die Idylle im Handwerksviertel von Bethlehem. Foto: Anna-Tia Buss

In die Wasserkirche passt ganz Bethlehem. Samt Schmied, Teppichweberin und Töpfer. Den Töpfer sollte man übrigens nicht stören, denn er ist ganz in sein Tun versunken. Platz finden auch Fischer im Boot, Beduinen im Zelt, spielende Kinder. Überdies ein römischer Soldat hoch zu Pferd. Herodes und Hirten. Und natürlich Maria und Josef mit dem Jesuskind.

In der Wasserkirche ist in der Adventszeit eine der grössten Krippen zu sehen, die je in der Stadt Zürich ausgestellt wurden. 14 Meter lang – «und immer noch zu kurz», seufzt Hanny Roduner. «Die Flucht nach Ägypten hat gar keinen Platz mehr.»