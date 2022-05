Krieg in der Ukraine – Eine 21-Jährige singt gegen den Tod Sie ist die Stimme aus den Katakomben von Mariupol: Die 21-jährige Sängerin Birdie kämpft im Stahlwerk Asowstal – und will die Weltöffentlichkeit aufrütteln. Kia Vahland

Die ukrainische Band Kalush Orchestra gewinnt den Eurovision Song Contest und bittet: «Help Mariupol! Help Asowstal!». In den Katakomben des belagerten Stahlwerks in der Hafenstadt sitzt derweil eine andere ukrainische Sängerin fest: Katerina, «Ptaschka», «Birdie», genannt (der Nachname ist der Redaktion bekannt, wird aber auf Wunsch und zum Schutz der Angehörigen nicht veröffentlicht).