Günstiges Wohnen in Zürich – Eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit Weitblick – für 1675 Franken Im Kreis 4 werden die Wohnungen einer neuen städtischen Siedlung vergeben. Die Bewerbung startet nächste Woche. Die Stadt ist «bereit für den Ansturm». Martin Sturzenegger

Blick von einem Balkon auf der Rückseite in den grossen Hof mit Schrebergärten. Foto: Dominique Meienberg

5½ Zimmer für 1855 Franken im Zürcher Seefeld, dieses und ähnliche Angebote in der städtischen Siedlung Hornbach lockten im vergangenen Monat über 10’000 interessierte Mieterinnen und Mieter an. Nun macht die Stadt abermals mit einem grosszügig erscheinenden Mietangebot auf sich aufmerksam: In der Wohnsiedlung Herdern im Quartier Hard werden ab April rund 140 Menschen in 46 neue gemeinnützige Wohnungen einziehen. Der Bruttomietzins für 4½ Zimmer mit bis zu 103 Quadratmetern Fläche beträgt zwischen 1675 und 1754 Franken. Die subventionierten Wohnungen vergleichbarer Grösse sind bereits für 1440 Franken pro Monat zu haben.