Asiens K-Pop-Superstar Lisa – Eine Abfuhr, die wehtut

Peinlich für thailändische Regierung – Eine Abfuhr, die wehtut Asiens Superstar Lisa will sich von ihrer Heimat Thailand nicht als Kulturbotschafterin vereinnahmen lassen. David Pfeifer

«Nicht in der Lage, an dem Event teilzunehmen»: Lisa. Foto: Facebook

Lisa heisst der derzeit wohl grösste weibliche Popstar der Welt. In Asien kann man derzeit weder in Singapur Taxi fahren, in Bangkok den Fernseher anmachen noch in Seoul ins Kino gehen, ohne dass man Lisa singen und tanzen sieht. Als Teil der Girlgroup Blackpink war Lisa schon ein Superstar, bevor sie vor acht Wochen ihr erstes Soloalbum auf den Markt brachte. Blackpink sind die Königinnen des koreanischen Pop, des K-Pop. Und ein Exportschlager des südkoreanischen Popkulturwunders, das gerade die Welt erobert und dem man auch Filme wie «Parasite» oder Serien wie «Squid Game» zuordnen kann.