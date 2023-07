Reha für ukrainische Soldaten – Eine Atempause vom Krieg Die Granaten, die toten Kameraden. In zwei Wochen bekommt man das nicht aus den Köpfen. Aber darum geht es vielleicht auch gar nicht bei der Therapie für ukrainische Soldaten. Das Grauen liegt ja nicht nur hinter ihnen, sondern auch vor ihnen. Sonja Zekri

Ukrainische Soldaten in der Stadt Kramatorsk. Foto: Roman Pilipey (Keystone)

Der Ort, an dem die Theoretiker des Krieges und die Praktiker des Krieges aufeinandertreffen, liegt in einem ehemaligen sowjetischen Sanatorium am Rand von Charkiw. Roscha heisst es, «Hain». Durch die Parkanlage ziehen sich Alleen mit Blockhäusern und Blumenrabatten, dazwischen Statuen von Göttern, Nymphen und, warum auch immer, Dinosauriern. In einem hölzernen Pavillon haben sich zwölf Soldaten und eine Soldatin der 95. Brigade mit der Psychologin Julia Demjaninko zu einer Sitzung zusammengefunden, die «Gruppentherapie» heißt, aber eher ins Register mentale Kriegsführung gehört, also: in die Theorie.