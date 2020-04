Rockmusik aus Winterthur – Ein Debüt mitten in der Krise Seit Jahren macht Lukas Fuchs mit seinen Geschwistern Musik. Jetzt hat die Band Prince Jelleh ihr erstes Album veröffentlicht. Eva Hediger

Er ist der Frontmann der Band: Lukas Fuchs. Bild: Tatjana Rüegsegger / zvg

Nashville ist gross. Besonders für einen Teenager aus Winterthur, der noch nicht gut Englisch spricht. «Am Anfang habe ich mich etwas verloren gefühlt», erinnert sich Lukas Fuchs. 2005 verbrachte er mit seiner Familie ein Jahr in der amerikanischen Stadt. «In dieser Zeit haben wir die Musik ­entdeckt», sagt Lukas Fuchs. «Wir», das sind er und seine drei Brüder. Sie waren damals zwischen 9 und 16 Jahre alt. «Wir haben ständig neue Künstler ausgecheckt.» Vor allem Heavy Metal gefiel Fuchs. «Die meisten dieser Bands höre ich heute nicht mehr», sagt er und lacht. Doch damals wollte er so wie seine Idole sein. Dazu zählte auch, in einer Band zu sein.

Noch schlecht, aber motiviert

Fuchs spielte damals erst Gitarre. Klavier hatte er nach ein paar «kläglichen Versuchen» wieder aufgegeben. Seine Brüder konnten alle mindestens ein Instrument spielen. Wieder in der Schweiz, gründeten die Geschwister eine Band. «Wir waren zwar schlecht, aber wahnsinnig motiviert.»

Über die Band Infos einblenden Als «Next-Level Indie-Folk» wird Prince Jelleh angekündigt. Auf ihrem Debütalbum «Done» zeigt sich die Band rund um Frontmann Lukas Fuchs experimentierfreudig: Kräftig mischen die Winterthurer Rock und Folk mit weiteren Genres. So entsteht ein zeitgeistiges, überraschendes Album. «Done» ist am 27.3. auf dem Zürcher ­Label Lauter Musik erschienen. Die Plattentaufe findet neu am 11.9. im Salzhaus Winterthur statt.

Als der eigentliche Sänger absprang, wagte sich Fuchs an das Mikrofon. «Ich musste mich erst sehr stark überwinden», erinnert er sich. Geholfen habe, dass sein Musiklehrer ihm damals eine gute Singnote gegeben habe. «Ich wusste also, dass ich wenigstens die Töne treffe.» Bald gewann der Winterthurer mehr Selbstvertrauen. Und fing an, eigene Lieder zu schreiben.

Ihre neue Platte taufen Prince Jelleh dort wo sie herkommen: Lukas Winterthur. Bild: Tatjana Rüegsegger / zvg

2016 veröffentlichte Fuchs mit seiner Rockband Prince Jelleh die Single «Light». Weitere Tracks folgten. Einige gefielen ihm bereits kurz nach der Veröffentlichung nicht mehr. «Andere fühle ich noch immer sehr», so der Musiker. Zum Beispiel «Dawn». Das Lied hat Fuchs kurz vor der Taufe der letzten EP «Antarctica» geschrieben. «Ich habe den Song meiner heutigen Freundin gewidmet», sagt Fuchs. Wenn er «Dawn» live spiele, sei das jeweils sehr intensiv für ihn – auch weil er dann alleine auf der Bühne stehe. «Das hat immer eine besondere Magie.»

Ende März ist das Debütalbum «Done» der Band erschienen, zu der auch zwei von Fuchs’ Brüdern zählen. Die Taufe musste wegen Corona abgesagt werden. «Das hat mich schon sehr frustriert», sagt Fuchs. Schliesslich habe er mit Prince Jelleh lange auf diesen Moment hingearbeitet. Seine Laune sei aber besser geworden, als ein Ersatzdatum festgelegt worden sei. Auch weitere Gigs werden nachgeholt.

Konzert im Innenhof

Bis dahin improvisiert die Band: Fuchs hat ein Solo-Konzert auf Instagram gegeben. Und bald wird Prince Jelleh im Innenhof der Winterthurer Siedlung auftreten, in der einer der Fuchs-Brüder lebt. «In Zeiten wie diesen muss man kreativ werden», sagt der Frontmann. Mit ihrem Bandnamen ehren die Winterthurer übrigens ein altes Gschpändli: Fuchs und einer seiner Brüder ­besuchten in Nashville eine Klasse für Kinder, die ihre Englischkenntnisse verbessern mussten. In dieser war auch Prince Jelleh. Die Schweizer verbrachten viel Zeit mit dem Buben aus Liberia. Als sie später einen Bandnamen suchten, fiel ­ihnen Prince Jelleh wieder ein. Sie hätten ihm irgendwann einmal geschrieben, dass sie ihre Band nach ihm benannt hätten. Prince Jelleh ant­wortete: «OK cool.»