Unesco-Bericht über die Lage der Kultur – Eine beispiellose Krise für die Kultur weltweit Kulturschaffende sind von der Pandemie besonders hart betroffen. Das zeigt eine umfassende Studie der Unesco. Sandro Benini

Filmvergnügen erst nach dem Einsatz von Menschen in Schutzanzügen: In der indischen Metropole Delhi wird ein Kinosaal desinfiziert. Foto: Manish Swarup (AP)

Der Unesco-Bericht kommt zu einem traurigen Befund: «Die Corona-Pandemie hat den Kultursektor in eine beispiellose Krise gestürzt. Die Situation vieler Kulturschaffender hat sich von prekär zu unerträglich gewandelt, und diese Entwicklung gefährdet die Vielfalt kulturellen Schaffens.»

Auf mehr als 300 Seiten analysiert die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur in ihrer soeben publizierten Studie «Kulturpolitik neu gestalten» die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kultur, kulturelle Institutionen und auf Künstlerinnen und Künstler – und dies weltweit.

10 Millionen Jobs verloren

In jenen Ländern, zu denen es zuverlässige Daten gibt, ist der Umsatz der Kulturindustrie laut Unesco im Jahr 2020 stark gesunken, nämlich zwischen 20 und 40 Prozent. Ausserdem seien mehr als 10 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen. Davon sind vor allem Frauen betroffen, weil in der Kultur- und Unterhaltungsbranche nahezu die Hälfte der Angestellten weiblich ist.

Ohnehin schwierig ist die Lage für Kulturschaffende in den sogenannten Schwellenländern – etwa in Lateinamerika, wo zwei Drittel der Beschäftigten auf eigene Rechnung arbeiten und sich während der Corona-Krise mit geringen staatlichen Hilfen begnügen müssen, sofern solche überhaupt fliessen. In der Europäischen Union ist ein Drittel der Kulturschaffenden selbstständig, doppelt so viele wie in der übrigen Bevölkerung.

Sinkende Kulturausgaben

Die Unesco hält fest, dass sich der kommerzielle Wert kultureller Exporte auf globaler Ebene seit 2005 verdoppelt hat. Obwohl er damit eine der am dynamischsten wachsenden Branchen ist, generiert der Sektor lediglich 3 Prozent des globalen Bruttosozialprodukts und stellt 6 Prozent der Arbeitsplätze. Kulturexporte stammen laut Unesco zu 95 Prozent aus den Ländern der sogenannten Ersten Welt. Allerdings fehlen aus mehreren Ländern – darunter einem so bedeutenden wie China – zuverlässige Daten.

«Die Kulturausgaben der öffentlichen Hand sind während des letzten Jahrzehnts gesunken», beklagt die Unesco. Aus ihrer Sicht haben weltweit viele Regierungen die Neigung, zu betonen, wie wichtig Kultur und Kulturschaffende sind. Um höhere Investitionen würden sie sich aber systematisch drücken. Der Bericht legt deshalb ausführlich – und für eine Kulturinstitution wenig überraschend – dar, wie wichtig künstlerisches und kulturelles Schaffen für eine Gesellschaft sei.

Ausserdem weist die Unesco darauf hin, dass die Forderung nach einem Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler durch die Pandemie dringlicher geworden sei.

