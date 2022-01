Kommentar zu Einzelhaft-Urteil - Eine beschämende Praxis

Der Blick aus einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies: Wer renitent ist, wird isoliert. Archivfoto

Die Schweiz rühmt sich gern für ihren fortschrittlichen und, was die Rückfallquote angeht, erfolgreichen Justizvollzug. Und tatsächlich ist unser Land etwa im Jugendstrafrecht führend, das nicht die Sanktion ins Zentrum stellt, sondern die Integration der jungen Menschen in die Gesellschaft.

Aber da ist eben auch die andere Seite der Schweizer Justiz, und die ist alles andere als rühmlich. Sie betrifft ausgerechnet jene Gefangenen, die am meisten auf Hilfe und Fürsorge angewiesen wären. Nämlich diejenigen, die psychisch so schwer krank sind, dass sie sich kaum in den Strafvollzug integrieren lassen. Weil sie unberechenbar und gefährlich werden können.