Bezirksgericht Bülach – Junge Frau erlitt achstündiges Maryrium Mit einer Ohrfeige und einem Sorry sollte ein Streit erledigt werden. Doch die Bestrafungsaktion lief völlig aus dem Ruder. Thomas Hasler

Die Verhandlung mit mehreren Angeklagten und einem weiblichen Opfer im Bezirksgericht Bülach. Illustration: Robert Honegger

Im November 2017 hatte sich eine damals 19-jährige Frau an eine Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) gewendet und gemeldet, ihre 23-jährige Freundin schlage ihren Sohn, nehme Drogen und lasse ihr Kind alleine, wenn sie in den Ausgang gehe. An den Vorwürfen war offensichtlich nichts dran, die Kesb eröffnete kein Verfahren.