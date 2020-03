Brief aus Europa – Eine Chance für die Mitte In der Corona-Krise wird die politische Mitte wieder stärker, die radikaleren Ränder links und rechts verlieren an Unterstützung. Ob das nach der Krise so bleibt, hängt von einer Balance zwischen europäischer Solidarität und nationalen Interessen ab. Meinung Klaus Geiger Berlin

Angela Merkel als Politikerin, ihre Partei CDU/CSU und auch ihre Regierung der grossen Koalition mit der SPD haben in der Corona-Krise wieder an Statur und Rückhalt unter den Wählern gewonnen. Foto: Getty Images

Deutschland erlebt wie alle europäischen Länder gerade die dritte grosse Krise in einem Jahrzehnt. Aber diesmal, so die Hoffnung, könnten die politischen Folgen der Krise ganz andere sein. Die Eurokrise und die Flüchtlingskrise liessen die Parteien der Mitte in Deutschland erodieren und stärkten die Ränder. Hatten die beiden grossen Parteien CDU/CSU und SPD vor einem Jahrzehnt zusammen noch rund 70 Prozent der Stimmen, sind es inzwischen weniger als 50 Prozent.

In der Corona-Krise aber legen die Parteien der Mitte in den Umfragen plötzlich wieder zu, die rechte AfD verliert an Zustimmung, ebenso die Linken und die Grünen. In den Zeiten der Angst, der Unsicherheit, der nicht für möglich gehaltenen Veränderung suchen die Deutschen nach Sicherheit. Sie versammeln sich hinter der Bundesregierung – und loben diese für ihre vermeintlich entschlossene Antwort auf die Herausforderungen. In einigen Umfragen befürworteten 90 Prozent der Deutschen die Ausgangsbeschränkungen und das Lahmlegen des öffentlichen Lebens. Ein Drittel von ihnen will noch schärfere Massnahmen.

Renaissance der simplen Rezepte?

Aber Deutschland steht am Anfang dieser Krise. Es liegt an den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren, ob die politischen Folgen beherrschbar bleiben – oder ob am Ende die Populisten der Ränder wieder erstarken. Das ist eine Schicksalsfrage für Deutschland, aber auch für ganz Europa: Werden die gemässigten Kräfte auch nach dem akuten Stadium als besonnene Verwalter der Krise geschätzt? Oder werden mit Beginn der psychischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reha simple Rezepte eine Renaissance erfahren?

Deutschland hat europaweit die grösste Zahl der Betten auf Intensivstationen. Warum also öffnet es seine Krankenhäuser nicht in einem Akt der europäischen Solidarität für andere europäische Länder? Einige Kliniken haben das getan – und Corona-Patienten aus Italien und Frankreich aufgenommen. Es waren schöne Symbole. Aber nur sehr kleine Symbole. Wie kann es sein, dass in Italien, Frankreich und Spanien Menschen sterben, weil sie keine Behandlung bekommen, während in Deutschland noch Betten leer sind? Wäre eine Verteilung der Patienten in Europa nicht moralisch zwingend? Ist Europa sonst nicht tot? Was aber werden die Deutschen sagen, wenn Deutschland seine Krankenhäuser wirklich öffnet – und plötzlich keine Betten mehr für deutsche Notfallpatienten vorhanden sind?

Ähnliche Fragen stellen sich bei den wirtschaftlichen Folgen der Krise: In der Angst vor dem Virus achtet derzeit noch kaum jemand auf die Milliardenhilfen, die auch von der EU derzeit freigegeben werden. Aber was wird in einigen Monaten sein? Was, wenn aus der tiefen Wirtschaftskrise eine neue Euro-Schuldenkrise entsteht – schlimmer womöglich als jene von 2009? Was, wenn erneut Staaten vor dem Bankrott gerettet werden müssen – und die von Corona getroffenen deutschen Bürger zusätzlich für andere Staaten einstehen müssen?

Auch radikaler Altruismus und komplette europäische Solidarität sind gefährlich.

Dann könnte erneut die Stunde der Populisten schlagen, dann könnte der Nationalismus der AfD wieder attraktiv werden für viele Deutsche. Ein Nationalismus, der auch in anderen europäischen Ländern aufleben – und den Kontinent am Ende weiter spalten könnte.

Für die gemässigten Parteien in Deutschland ist die Krise deshalb eine Chance, aber auch eine Gefahr. Sie müssen einen klugen, vernünftigen Mittelweg zwischen europäischer Solidarität und nationalen Interessen finden. Radikaler Nationalismus, wie in den ersten Tagen der Krise gesehen, wird Europa zerstören. Aber auch radikaler Altruismus und komplette europäische Solidarität sind gefährlich für Europa. Das hat nichts mit Xenophobie oder Europafeindlichkeit zu tun. Das ist menschlich. Das muss jede Regierung berücksichtigen: Die Parteien der Mitte müssen diese Widersprüche aushalten und vereinen: Sie müssen die Interessen ihrer eigenen Bürger im Auge behalten – und zugleich Solidarität mit anderen europäischen Ländern zeigen. So könnte die Krise wirklich eine Chance sein für die politische Mitte und für eine gute Zukunft starker Nationen in einem starken Europa.

* Klaus Geiger ist Ressortleiter Ausland der Zeitung «Welt» in Berlin