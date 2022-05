Wechsel im Zürcher Traditionslokal – Eine der ältesten Schwulenbars öffnet unter neuem Namen Das ehemalige Restaurant Barfüsser im Niederdorf nimmt im September wieder den Betrieb auf. Die neuen Mieter wollen die Tradition des Hauses weiterführen – und nennen es «Kweer».

Ab September 2022 unter neuer Führung offen: Das Restaurant Barfüsser im Zürcher Niederdorf heisst bald Kweer. Foto: Google Maps

Mit einem «hybriden» Konzept starten die neuen Mieter des Traditionshauses an der Spitalgasse in der Zürcher Altstadt ab September den Betrieb: Tagsüber ist das ehemalige Restaurant Barfüsser ein Café, abends und nachts eine Bar. Das Ganze heisst Kweer Café & Bar – und dieser Name ist Programm.

Der Barfüsser galt als eine der ältesten Schwulenbars Europas. Auch bei der Suche nach neuen Mietern hat die Stadt Zürich als Besitzerin des Lokals ausdrücklich betont, dass Konzepte aus der LGBTIQ-Community erwünscht sind. Die künftigen Betreiber wollen diese Tradition nun weiterführen. «Wir wollen das langjährige Vermächtnis des historischen Barfüsser als queerer Safe Space wieder aufleben lassen», teilen sie am Montag mit.

Party in einer der ältesten Schwulenbars Europas: Fasnacht im Barfüsser um 1963.

Foto: Liva Tresch / Schwulen-und Lesbenarchiv Schweiz / Schweizerisches Sozialarchiv

Die neuen Betreiber sind laut einer Mitteilung der Stadt, der die Liegenschaft gehört, unter sieben Bewerbern ausgewählt worden. Hinter dem Konzept stehen Marco Uhlig und Samuel Rensing sowie die Vicafe-Gründer Christian Forrer und Benedikt Hess, die in Zürich, Basel und Eglisau elf Espresso-Bars betreiben. Für den Betrieb wird die Kweer Gastro AG gegründet. Sie ist ein Joint Venture der OX’n Gastro AG und der Heile Welt AG, die unter anderem den Club Heaven im Niederdorf führt.

Die Barfüsser-Bar ist vor zwanzig Jahren in eine Sushi-Bar umgewandelt worden und hat in der Folge ihre frühere Bedeutung für die Queer-Community nach und nach verloren. Zuletzt stand das Lokal leer, nachdem eine Vertragsverlängerung mit den bisherigen Betreibern gescheitert war – aus Gründen, die von beiden Parteien unterschiedlich dargestellt wurden.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.