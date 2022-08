«Cash only» in Zürcher Bars – Eine der letzten Bargeld-Bastionen fällt In der Xenix-Bar kann man künftig digital zahlen. Nur wenige Betriebe setzen noch voll aufs Bargeld. Immer mehr stellen ganz auf Karte und Twint um. Beat Metzler

Dieses Warnschild im Xenix wird bald entfernt. Foto: Silas Zindel

Im Xenix, einer beliebten Bar im Kreis 4, gibt es zwei Fallen, in die Ortsunkundige oft geraten. Sie versuchen, einen Gartenstuhl an einen anderen Tisch zu verschieben. Oder sie zücken am Tresen die Bankkarte.