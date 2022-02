Trainieren mit Gamespass – Eine digitale Beinpresse aus Zürich soll die ganze Welt fitter machen Ein Zürcher Start-up will mit seiner Trainingsmaschine Sportmuffel wie Olympiasieger gleichermassen motivieren und hat grosse Expansionsziele. Emil Bischofberger Ela Çelik (Fotos)

Bringt einen ins Schwitzen: Der Sportroboter des Zürcher Start-ups Ddrobotec. Foto: Ela Çelik

Diese verflixte Bowlingkugel! Mal prallt sie in die Bande, dann purzelt sie sogar über die Abschrankung und fällt in den Abgrund. Das Computerspiel verlangt volle Aufmerksamkeit. Und trotzdem kriege ich die Kugel nie so unter Kontrolle, wie ich mir das wünsche. Als die 90 Sekunden dieser Spielrunde vorüber sind, spüren ich das körperlich.