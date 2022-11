Bereit für die Schokoladen-Fahrt: Das alte Tram wartet am Bellevue auf Fahrgäste. Foto: Isabel Hemmel

Es ist Anfang November: der Spätsommer endgültig vorbei, die Abgeschlagenheit gross, die Stimmung mässig. Schokolade, so heisst es, sorge für Glücksgefühle. Ja klar, sagen all die, die ohne nicht leben können, und auch die Wissenschaft hat rausgefunden, dass die Süssigkeit das Glückshormon Serotonin freisetzt. Ist eine Fahrt mit dem Schoggi-Tram also das ultimative Mittel gegen den Winterblues?