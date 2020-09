Beobachtet: Der All-White-Look – Eine Farbe mit vielen Bedeutungen Von Kopf bis Fuss in Weiss hüllten sich modeaffine Zürcherinnen und Zürcher diesen Sommer. Doch angesichts

der aktuellen Lage zeigt sich ein Haken des Styles. Meinung Annik Hosmann

Weiss ist nicht gleich Weiss – das ist das Geheimnis eines gelungenen All-White-Looks. Foto: Moira Jurt

Der Züritipp beobachtet regelmässig Stilphänomene in der Stadt. Aktuell: Der All-White-Look.

Rein und unschuldig: Weisse Kleidung ist so aufgeladen wie kaum eine andere. In der Suffragetten-Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts trugen sie Frauen in den USA, um sich für ihr Stimmrecht einzusetzen. Politikerinnen wie Nancy Pelosi und Alexandria Ocasio-Cortez kleiden sich immer wieder weiss – in Anlehnung an die Geschichte und als Zeichen.

Bräute tragen Weiss. Ärzte tragen Weiss. Und modeaffine Zürcherinnen und Zürcher tragen Weiss. Die helle Farbe ist perfekt für heisse Tage, allerdings weniger für ein Tomatenspaghetti-Date. Kennerinnen wissen: Weiss ist nicht gleich Weiss. Die grosse Kunst des All-White-Looks besteht darin, verschiedene Weiss- und Creme-Töne zu kombinieren.

Das Mixen der diversen Nuancen verhindert übrigens auch – vor allem jetzt im Corona-Herbst und mit Maskenobligatorium –, dass man wie ein (falscher) Engel in Weiss aussieht.