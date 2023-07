SRF-Expertin Rachel Rinast – Eine Fussballerin wechselt die Seiten Bis vor ein paar Wochen war Rachel Rinast noch selber Nationalspielerin. Nun steht sie während einer WM endlich auf der Seite, auf der sie schon lange stehen wollte. Fabian Sangines

Freigeist: Rachel Rinast mag nicht mehr ständig kontrolliert werden. Foto: PD

Als Rachel Rinast durch Social Media scrollt, achtet sie ganz bewusst darauf, was sie fühlt. Groll? Wehmut? Wäre sie jetzt auch gern da, wo viele ihrer Teamkolleginnen sind? Das ist während dieses Zusammenzugs des Schweizer Nationalteams im Frühjahr 2023; mit Trainerin Inka Grings war abgesprochen, dass sie dieses Mal nicht dabei sein wird. Rinast nimmt das als Test für sich, schon länger fragt sie sich, ob sie das alles überhaupt noch will. Die ganze Arbeit, all die Energie – und vor allem diese ständige Ungewissheit, die manchmal in Sorge umschlägt. Schaffe ich es an die WM 2023? Also versucht sie auf ihre Gefühle zu hören. Und was fühlt sie? Nichts. Es ist ihre ultimative Bestätigung: Nein, sie will sich das alles nicht mehr antun.