Schweizer Aerosolforscher – «Eine gute Maske schützt auch vor Omikron» 75-mal stärkerer Schutz: Warum es jetzt besonders wichtig ist, FFP2-Masken zu tragen, sagt Ernest Weingartner. Vorsicht ist bei zurzeit zirkulierenden Fake-Produkten geboten. Stefan Aerni

Angesichts von Omikron wird eine gute Maske noch wichtiger. Foto: Getty

In England und den USA verbreitet sich Omikron so schnell, dass es bereits die dominierende Variante ist. Und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die hochansteckende Virusmutation auch in der Schweiz die Oberhand gewinnt. Fachleute gehen davon aus, dass es in den nächsten Tagen und Wochen so weit sein wird.

Doch es gibt auch eine gute Nachricht: «Eine qualitativ einwandfreie und korrekt getragene Maske schützt auch vor Omikron», sagt Physiker Ernest Weingartner, Dozent für Mess- und Sensortechnik an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch AG. «Denn gute Masken schützen vor sämtlichen feinen Aerosolpartikeln und unterscheiden nicht zwischen verschiedenen Virusvarianten.»